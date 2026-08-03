الحر الشديد يزيد معاناة النازحين جراء زلزال كوماموتو في اليابان

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كوماموتو - (جيجي برس)-- من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في محافظة كوماموتو، الاثنين، 40 درجة مئوية للمرة الأولى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية، ما يزيد من معاناة السكان في المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان، والتي تعرضت لزلزال قوي الثلاثاء الماضي.

ومع استمرار إقامة أكثر من 8,500 شخص في مراكز الإيواء عقب الزلزال، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، بدأت حكومة المحافظة اتخاذ إجراءات لنقلهم إلى الفنادق ومنشآت الإقامة في مدن أوتو وأوكي وياتسوشيرو، وبلدة هيكاوا، ضمن خطة للإخلاء الثانوي.

وذكرت حكومة المحافظة أن جميع المتضررين مؤهلون للاستفادة من هذه المنشآت، مشيرة إلى أنه تم توزيع منشورات تعريفية في مراكز الإيواء، على أن تبدأ عمليات النقل اعتبارًا من الثلاثاء، في أقرب وقت ممكن.

وقال محافظ كوماموتو، تاكاشي كيمورا، للصحفيين، الأحد: ”سنبذل كل ما يلزم من استعدادات وترتيبات لضمان انتقال النازحين في أسرع وقت ممكن.“

وفي إطار جهود الإغاثة، تعتزم السلطات إنشاء 50 وحدة سكنية مؤقتة في مدينة أوكي و20 وحدة في بلدة هيكاوا، على أن تصبح جاهزة للاستخدام اعتبارًا من سبتمبر/أيلول أو بعده.

وكانت المدينتان من بين أكثر المناطق تضررًا، إذ سجلتا أعلى مستوى على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، وهو 7 درجات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)