ترامب: الولايات المتحدة تدخلت لدعم الين بناءً على طلب ياباني

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بأن السلطات الأمريكية نفذت تدخلًا لشراء الين في سوق الصرف الأجنبي بناءً على طلب تقدمت به اليابان.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان): «إنهم يعانون من ضعف الين، وأرادوا قليلًا من المساعدة»، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستستفيد أيضاً من هذا التدخل، متابعاً: «كما أنه أمر جيد للاقتصاد العالمي».

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا التدخل كان بمثابة «إشارة صداقة» مع اليابان، مؤكدًا: «نحن دائمًا يقظون وموجودون لدعم اليابان».

وأضاف ترامب: «تربطنا علاقة جيدة باليابان، ونحن... قوية جدًا ماليًا»، مستطردًا: «اليابان كانت دائمًا جيدة جدًا معنا».

وكانت السلطات اليابانية والأمريكية قد نفذت عملية شراء منسقة للين يوم الجمعة (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). ويُعد هذا أول تدخل منسق بين البلدين منذ الفترة التي تلت مباشرة الزلزال والهزة الأرضية وأمواج التسونامي العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس/ آذار 2011. وتعود آخر عملية شراء مشتركة ومكثفة للين إلى يونيو/ حزيران 1998، إبان الأزمة المالية الآسيوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)