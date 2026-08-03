اليابان تعلن عن تدخل مشترك مع الولايات المتحدة لشراء الين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الاثنين أنها نفذت تدخلًا لشراء الين في سوق الصرف الأجنبي يوم الجمعة (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وذلك ”بالتنسيق مع“ وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كتاياما في بيان إن التدخل المنسق استند إلى بيان مشترك صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي عن مسؤولي المالية في كلا البلدين. وأوضحت أن هذا الإجراء جاء «لمواجهة التقلبات المفرطة التحركات غير المنظمة في قيمة الين الياباني خلال الأشهر الأخيرة».

وأضافت الوزيرة أن وزارة المالية «تظل على قدر كبير من اليقظة والتواصل وثيق مع نظرائنا في وزارة الخزانة الأمريكية»، مشددة على أن الحكومة «لن تتردد في إجراء المزيد من التدخلات المشتركة».

كما صرحت كتاياما بأن اليابان تخطط مستقبلاً للاستفادة من ”تسهيل اتفاقيات إعادة الشراء للسلَطات النقدية الأجنبية والدولية“ (FIMA Repo Facility) التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يوفر سيولة مؤقتة بالدولار للسلطات النقدية الأجنبية.

ويُعد هذا الإجراء الأخير أول تدخل منسق في سوق الصرف الأجنبي بين السلطات اليابانية والأمريكية منذ الفترة التي تلت مباشرة الزلزال والهزة الأرضية وأمواج التسونامي العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس/ آذار 2011. وتعود آخر عملية مشتركة ومكثفة لشراء الين إلى عام 1998، إبان الأزمة المالية التي عصفت بالدول الآسيوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)