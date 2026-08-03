بدء جمع أنقاض الزلزال في كوماموتو... وطوابير طويلة للتخلص من مخلفات المنازل

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كوماموتو- (جيجي برس)-- بدأت السلطات في بلدة هيكاوا بمحافظة كوماموتو، اليوم الاثنين، استقبال النفايات الناتجة عن الكارثة، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غربي اليابان يوم الثلاثاء الماضي.

واصطفت سيارات السكان في طوابير طويلة للتخلص من الأثاث التالف ومخلفات المنازل في ملعب رياضي خُصص كموقع مؤقت لتجميع النفايات. وبسبب التشققات والنتوءات التي لحقت بالطرق في المنطقة، اضطر السكان إلى القيادة بحذر.

ووصل أكيو هاتانو (80 عامًا)، أحد سكان هيكاوا، إلى الموقع قرابة الساعة السادسة والنصف صباحًا، حاملاً أبواب الشوجي اليابانية التقليدية وبعض القطع الخزفية المكسورة.

وقال: ”أنا سعيد لأن استقبال النفايات بدأ أخيرًا، لكن تنظيف منزلي بالكامل سيستغرق وقتًا أطول“. وأضاف وهو يبدو مرهقًا: ”لا يزال أمامي الكثير من العمل“.

كما وصل أحد السكان (71 عامًا) بشاحنة محملة بخزانة ورفوف منزلية، وقال أثناء إنزال الأثاث بهدوء: ”المنزل في حالة فوضى تامة“.

أما رجل يبلغ من العمر 75 عامًا، فأوضح أن معظم قرميد سقف منزله سقط بسبب الزلزال، مضيفًا بحزن: ”أشعر بالأسى لأن هذا المنزل يزيد عمره على مئة عام“.

وقالت موظفة في الخمسينيات من عمرها جاءت للتخلص من أفرشة الفوتون اليابانية (السرير الياباني التقليدي)وغيرها من الأمتعة، وقد بدا عليها اليأس: ”تستغرق كل رحلة لإحضار النفايات أكثر من ساعتين، لذلك ربما لن أتمكن من القيام بذلك إلا مرة واحدة في اليوم“.