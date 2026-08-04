زلزال كوماموتو يلحق أضرارًا بـ53 موقعًا وممتلكًا ثقافيًا في جنوب غرب اليابان

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طوكيو-(جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشؤون الثقافية اليابانية، يوم الاثنين، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وضرب محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان الأسبوع الماضي، ألحق أضرارًا بـ53 موقعًا وممتلكًا ثقافيًا، من بينها مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي.

وشملت الأضرار ممتلكات ثقافية في محافظات كوماموتو وفوكوؤكا وناغاساكي وكاغوشيما، من بينها ثلاثة كنوز وطنية و11 موقعًا مصنفًا كممتلكات ثقافية مهمة على المستوى الوطني.

وسُجلت 48 حالة من إجمالي المواقع المتضررة داخل محافظة كوماموتو.

وفي موقع شوهينكين، وهو بيت شاي تاريخي تحيط به حديقة في مدينة ياتسوشيرو ومصنف كموقع ذي قيمة جمالية وطنية، انهار أحد المباني وتحطمت النوافذ، كما انخفض منسوب مياه البركة مؤقتًا.

كما تعرض المبنى الرئيسي لمنزل عائلة إيسيري السابق، وهو عقار ثقافي مادي مسجل على المستوى الوطني ويُعرف أيضًا بأنه مصنع تقليدي لإنتاج مشروب الساكي في بلدة هيكاوا، لميلان شديد نتيجة الزلزال.