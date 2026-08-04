اليابان تسجل ارتفاعًا حادًا في قضايا التزييف العميق الإباحي التي تستهدف الأطفال

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، يوم الاثنين، أن عدد القضايا المتعلقة بصور ومقاطع إباحية مزيفة بتقنية التزييف العميق والمولدة بالذكاء الاصطناعي والتي تستهدف الأطفال في اليابان، تضاعف أكثر من مرتين خلال النصف الأول من عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة تعاملت مع 123 قضية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ60 قضية في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوز العدد إجمالي 114 قضية سُجلت طوال عام 2025.

ويعكس هذا الارتفاع الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وما شهدته من تطور كبير في قدرات تعديل وإنشاء الصور.

وبحسب البيانات، كان طلاب المرحلة الإعدادية الأكثر استهدافًا، حيث بلغ عدد الضحايا 79 طالبًا، تلاهم 38 طالبًا في المرحلة الثانوية، و3 تلاميذ في المرحلة الابتدائية، إضافة إلى 3 ضحايا لم يتسن تحديد خلفياتهم.

وفي 83 قضية، كان المشتبه بهم من زملاء الضحايا في الصف أو من طلاب المدرسة نفسها، بينما تضمنت 7 قضايا أشخاصًا تعرفوا على الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات أخرى على الإنترنت.