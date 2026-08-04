بعد أسبوع من زلزال كوماموتو.. اتساع حجم الأضرار السكنية

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كوماموتو - (جيجي برس)-- تبيّن تضرر أكثر من 12,000 مبنى سكني جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة وضرب محافظة كوماموتو في جنوب غرب اليابان قبل أسبوع، مما أجبر أكثر من 8000 شخص على البقاء في مراكز الإخلاء.

وتتجاوز درجات الحرارة خلال النهار 35 درجة مئوية وسط طقس صيفي شديد الحرارة في المحافظة، مما يثير مخاوف صحية على النازحين وغيرهم من المتضررين من زلزال 28 يوليو/ تموز، الذي سجل شدة زلزالية بلغت 7 درجات (الحد الأقصى على المقياس الياباني).

وفقًا لمقر الاستجابة لكوارث المحافظة في حكومة كوماموتو، بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الزلزال 38 قتيلًا حتى الساعة 7:00 من صباح يوم الثلاثاء.

ومن بين إجمالي الوفيات، يُعتقد أن شخصًا واحدًا قد توفي بسبب ضربة شمس، وتُصنف الحالة على أنها حالة وفاة مرتبطة بالكارثة لأن الفرد كان يقيم في إحدى المركبات بغرض الإخلاء. ولا يزال سبب حالة وفاة أخرى قيد التحقيق.

ولقي 7 أشخاص حتفهم في انفجار وقع في مجمع ”إيون مول كوماموتو“ التجاري ببلدة ”كاشيما“ بُعيد الزلزال مباشرة، بينما فقد 9 أشخاص أرواحهم في مصنع شركة ”نيبون للورق“ (Nippon Paper Industries Co.) في مدينة ”ياتسوشيرو“، حيث انهارت مدخنة جراء الزلزال.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)