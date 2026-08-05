زيلينسكي: علاقات أوكرانيا مع اليابان لم ترتقِ بعد إلى مستوى التوقعات

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العلاقات بين أوكرانيا واليابان لا تزال دون مستوى التوقعات التي صاحبت التغيرات السياسية الأخيرة في اليابان، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التعاون بين البلدين.

وخلال اجتماع مع السفراء الأوكرانيين في كييف، الاثنين، وجّه زيلينسكي الدبلوماسيين إلى العمل على تطوير العلاقات مع اليابان وتعزيزها بصورة أكبر.

ووفقًا للنص الإنكليزي لخطابه، الذي نشره المكتب الرئاسي الأوكراني، قال زيلينسكي إن بلاده كانت لديها ”توقعات عالية“ بشأن توثيق العلاقات مع اليابان عقب ”التغيرات السياسية الجوهرية“ التي شهدتها طوكيو.

وأضاف: ”لكن النتائج التي تحققت حتى الآن لم ترتقِ إلى مستوى تلك التوقعات“.

ورغم ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للدعم الذي قدمته اليابان لأوكرانيا حتى الآن، مؤكدًا ضرورة طرح مقترحات جديدة من شأنها دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)