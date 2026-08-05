اليابان تتجه لإضافة فترة إقامة لمدة 5 سنوات للعمال الأجانب من ”الفئة الثانية“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وكالة خدمات الهجرة اليابانية يوم الثلاثاء مسودة قرار وزاري تهدف لإضافة فترة إقامة لمدة خمس سنوات للحاصلين على وضع ”العامل الماهر المحدد من الفئة الثانية“ (Type 2)، وذلك بدءًا من أوائل شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، عقب استطلاع آراء الجمهور.

ويُمْنَح الحاملون لهذا الوضع حاليًا فترات إقامة تتراوح بين ستة أشهر، أو سنة واحدة، أو سنتين، أو ثلاث سنوات، بناءً على استقرار وظائفهم واستمراريتها وعوامل أخرى. وتتطلب الفترات الأطول معايير فحص وتدقيق أكثر صرامة، مثل السجلات الوظيفية وتاريخ سداد الضرائب.

وقالت الحكومة إنه سيتم التوصل إلى الصياغة النهائية للشروط والتفاصيل الخاصة بالبرنامج الجديد في وقت لاحق.

ومن شأن فئة الخمس سنوات الجديدة أن تتوافق وتتطابق مع أوضاع الإقامة الأخرى للأجانب، بما في ذلك تلك الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتي تبلغ أقصى مدة إقامة لها خمس سنوات.

وفقًا للإرشادات الحالية للحصول على وضع الإقامة الدائمة، يجب على المتقدمين أن يكونوا حاصلين على أطول فترة إقامة متاحة بموجب وضع إقامتهم الحالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)