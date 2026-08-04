اليابان تعيد النظر في شروط منح الإقامة الدائمة وتفرض معيار دخل أعلى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدرت وكالة خدمات الهجرة اليابانية يوم الثلاثاء مسودة تعديلات لتعليمات وإرشادات تصاريح الإقامة الدائمة، ملزمةً المتقدمين بالحفاظ على مستوى دخل يتجاوز متوسط دخل الأسرة اليابانية.

وتشترط الإرشادات المعدلة ولأول مرة أن تخضع طلبات الأجانب للحصول على وضع الإقامة الدائمة في اليابان لتدقيق وفحص دقيقين بشكل خاص، وفقًا للمسودة. وتخطط الوكالة لتعديل الإرشادات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بعد استطلاع آراء الجمهور واعتماد الملاحظات ابتداءً من يوم الثلاثاء.

وينص قانون مراقبة الهجرة في اليابان على أنه يجب على الأجانب إثبات حسن السلوك، والتمتع بأصول أو مهارات كافية لكسب عيش مستقل، وأن تكون إقامتهم متوافقة مع مصالح اليابان للحصول على تصاريح الإقامة الدائمة.

وتعمل مسودة التعديل على تشديد الشرط الثاني، والذي تنص الإرشادات الحالية بشأنه على ألا يكون المقيم الدائم عبئًا على الأموال العامة في الحياة اليومية، وأن يُتوقع له التمتع بحياة مستقرة في المستقبل.

وتضيف المسودة شرطًا جديدًا يتعلق بما إذا كان مقدار المعاش التقاعدي الذي يُتوقع أن يتلقاه المتقدم (الذي يتجاوز دخله متوسط دخل الفرد الياباني) في المستقبل سيصل إلى المستوى الذي يحصل عليه الشخص بعد الدفع في نظام المعاشات التقاعدية العام للموظفين ”كوسي نينكين“ (Kosei Nenkin) لمدة 30 عامًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)