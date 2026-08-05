السفير الأمريكي يغيب عن مراسم السلام في هيروشيما وناغاساكي

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت السفارة الأمريكية في طوكيو، الثلاثاء، أن السفير الأمريكي لدى اليابان جورج غلاس لن يشارك في مراسم السلام التي تُقام هذا العام في مدينتي هيروشيما وناغاساكي لإحياء ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي عام 1945.

وبحسب السفارة، سيمثل الولايات المتحدة في المراسم آرون سنايب، نائب رئيس البعثة، حيث سيحضر مراسم هيروشيما المقررة الخميس، ومراسم ناغاساكي التي ستقام الأحد.

ويُعد ذلك أول غياب لسفير أمريكي عن مراسم هيروشيما أو ناغاساكي منذ عام 2024، عندما تغيب السفير السابق رام إيمانويل عن مراسم ناغاساكي.

وقال غلاس، في بيان، إن هيروشيما وناغاساكي ”ليستا مجرد رمزين عالميين للسلام والأمل، بل تذكران أيضًا بأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة واليابان في الحفاظ على السلام وحماية الحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“.

ولم يوضح السفير سبب غيابه عن المراسم هذا العام، رغم مشاركته في كل من مراسم هيروشيما وناغاساكي في أغسطس/آب 2025، بعد نحو أربعة أشهر من توليه منصبه في طوكيو.