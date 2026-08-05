والدا طفل إيراني قُتل في غارة جوية يزوران هيروشيما

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هيروشيما - (جيجي برس)-- من المقرر أن يشارك والدا طفل إيراني قُتل في غارة جوية في مراسم إحياء ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي لمدينة هيروشيما، التي تُقام الخميس بمناسبة الذكرى السنوية للقصف الذي تعرضت له المدينة في 6 أغسطس/آب 1945.

وشارك الزوجان، اللذان يزوران هيروشيما حاليًا، الثلاثاء، في مهرجان سينمائي يتناول إيران، حيث أكدا أن السعادة التي جمعتهما بابنهما لن تعود أبدًا، معربين عن أملهما في ألا تتكرر مثل هذه المأساة مع أي أسرة أخرى.

وكان ابنهما، مكان نصيري، البالغ من العمر سبع سنوات، وهو تلميذ في الصف الأول الابتدائي بمدينة ميناب في جنوب إيران، قد قُتل في غارة جوية استهدفت مدرسته في فبراير/شباط. ووفقًا للتقرير، يُعتقد أن الغارة نفذها الجيش الأمريكي، وأسفرت عن مقتل نحو 170 شخصًا.

وخلال عرض مقطع مصور يوثق مشاهد من القتال في افتتاح المهرجان، لم يتمالك الوالدان دموعهما.

وقالت والدته، آسيا رهينزاد محمودي (41 عامًا)، إن ابنها غادر المنزل مرتديًا سترته الزرقاء متوجهًا إلى المدرسة، لكنه لم يعد أبدًا. وأضافت أنه تم العثور على سترته وحذائه، فيما لم يُعثر على جثمانه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)