كوماموتو تواجه أزمة مزدوجة.. مئات المصابين بضربات الحر بعد الزلزال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، الثلاثاء، أن 309 أشخاص نُقلوا إلى المستشفيات في محافظة كوماموتو بسبب الإصابة بضربات الحر خلال الأسبوع المنتهي يوم الأحد، في ظل استمرار تداعيات الزلزال الذي ضرب المحافظة جنوب غربي اليابان.

وأوضحت الوكالة أن العدد ارتفع بمقدار 89 حالة مقارنة بالأسبوع السابق، فيما يعاني 19 شخصًا من أعراض خطيرة استدعت إدخالهم المستشفى لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

وكان زلزال 28 يوليو/تموز قد بلغت شدته 7 درجات، وهو أعلى مستوى على مقياس شدة الزلازل الياباني، متسببًا في أضرار واسعة بالمحافظة.

كما شهدت عدة مناطق في كوماموتو درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية أو أكثر، ليسجل عدد حالات النقل بالإسعاف بسبب ضربات الحر أعلى مستوى أسبوعي في المحافظة منذ بدء المسح السنوي في الأول من مايو/أيار.

وفي المناطق المتضررة من الزلزال، يُشتبه في وفاة شخص واحد على الأقل نتيجة الإصابة بضربة حر، بعد أن أمضى عدة ليالٍ داخل سيارته.