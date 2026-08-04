【فيديو】قوات الدفاع الذاتي توفر مرافق استحمام مؤقتة للنازحين في كوماموتو

أخبار اليابان

لا يزال نحو 8700 منزل في حي مينامي بمدينة كوماموتو، حيث بلغت شدة الزلزال 6 درجات على المقياس الياباني، محرومًا من إمدادات المياه.

وفي ظل استمرار انقطاع الخدمات، بدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، الاثنين، تقديم خدمات الاستحمام للمتضررين لأول مرة منذ وقوع الزلزال، وذلك في مركز هاي نو كيمي الثقافي بمنطقة مايهارا في بلدة جونان، لتوفير قدر من الراحة للنازحين والسكان المتضررين.