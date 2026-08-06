تحذيرات للمتضررين من زلزال كوماموتو من اقتراب إعصار

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- لا يزال أكثر من 7100 شخص يقيمون في مراكز الإيواء بمحافظة كوماموتو، جنوب غربي اليابان، حتى يوم الأربعاء، وذلك بعد مرور ثمانية أيام على الزلزال العنيف الذي ضرب المحافظة.

ودعت حكومة محافظة كوماموتو والجهات المختصة الأشخاص الذين لا يزالون يقيمون في سياراتهم أو في منازلهم المتضررة إلى توخي أقصى درجات الحذر مع اقتراب الإعصار «دولفين»، المتوقع أن يؤثر على المحافظة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحتى بعد ظهر الأربعاء، كان الإعصار الثالث عشر لهذا الموسم يتحرك غربًا شرق جزيرة أوكيناوا الرئيسية، بضغط جوي مركزي بلغ 945 هكتوباسكال، فيما وصلت سرعة الرياح القصوى قرب مركزه إلى 45 مترًا في الثانية.

ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من جزيرة أوكيناوا الرئيسية يوم الجمعة قبل أن يعبر بحر الصين الشرقي.

وفي إطار جهود دعم المتضررين، بدأت العبّارة الكبيرة «هاكو أو 2» (Hakuo II)، التي استأجرتها وزارة الدفاع اليابانية، يوم الأربعاء، تقديم خدمات الاستحمام والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات للنازحين في ميناء ياتسوشيرو بمدينة ياتسوشيرو.

وتُعد هذه أول عملية تُنفذ بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2021 ويهدف إلى تعزيز استخدام السفن في تقديم الخدمات الطبية والإغاثية أثناء الكوارث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)