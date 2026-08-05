الشركات اليابانية تكثف دعمها لمتضرري زلزال كوماموتو بمعدات تبريد وطاقة طارئة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وسّعت الشركات اليابانية جهودها لدعم المتضررين من الزلزال في محافظة كوماموتو بجنوب غرب اليابان، من خلال الإسراع في توفير معدات التبريد، ومصادر الطاقة الطارئة، والاحتياجات الأساسية للنازحين.

ويأتي ذلك في ظل موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض الأيام، ما جعل مواجهة الحرارة من أبرز الأولويات في مراكز الإيواء.

وقالت شركة دايكين للصناعات إنها ترسل، بناءً على طلب السلطات، أجهزة تبريد متنقلة ومكيفات هواء تجارية قادرة على تبريد مراكز الإيواء الكبيرة.

ومن جانبها، كانت هيتاشي قد سلمت حتى الثلاثاء 37 جهاز تكييف تجاري إلى مراكز الإيواء، فيما أرسلت شركة بيع الأجهزة الإلكترونية إديون مركبات متنقلة للفحص الفني لتقديم خدمات مجانية لفحص الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمتضررين.

كما دفعت تويوتا موتور لأول مرة بحافلة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين إلى منطقة منكوبة. وقد صُممت الحافلة لتوفير الكهرباء في حالات الكوارث، إذ تولد الطاقة من الهيدروجين الموجود على متنها، وتشحن بطاريات محمولة من إنتاج هوندا موتور، ثم تزود مراكز الإيواء وغيرها من المواقع بالكهرباء.