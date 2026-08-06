إقامة مركز إيواء للنازحين برفقة حيواناتهم الأليفة عقب زلزال كوماموتو

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- أُقيم مركز إخلاء يتيح للنازحين الإقامة برفقة حيواناتهم الأليفة في مدرسة للطب البيطري بمدينة كوماموتو، جنوب غربي اليابان، وذلك فور وقوع الزلزال العنيف الذي ضرب المحافظة الأسبوع الماضي.

وخصصت أكاديمية كيوشو للحيوانات جزءًا من مرافقها لاستقبال المتضررين من زلزال 28 يوليو/تموز، الذي بلغت شدته 7 درجات، وهي أعلى درجة على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، وافتُتح مركز الإخلاء في اليوم نفسه.

وأعرب العديد من السكان عن امتنانهم لهذه المبادرة، فيما توقف المركز بالفعل عن استقبال نازحين جدد بعد تراجع أعداد الأشخاص المقيمين في مراكز الإيواء.

وخلال الكوارث، يتردد كثير من الأشخاص في التوجه إلى مراكز الإخلاء بسبب صعوبة اصطحاب حيواناتهم الأليفة، وما قد تسببه من ضوضاء أو روائح قد تؤثر في الآخرين.

وكانت المدرسة قد أنشأت أول منطقة إخلاء مخصصة للمرافقين لحيواناتهم الأليفة عقب زلزال كوماموتو الذي وقع قبل عشر سنوات، كما أبرمت في عام 2021 اتفاقية مع حكومة مدينة كوماموتو للمشاركة في إدارة وتشغيل مراكز الإيواء عند وقوع الكوارث.

وفي هذه المرة، تناوب 17 طبيبًا بيطريًا على متابعة الحالة الصحية للحيوانات الأليفة، فيما شارك طلاب الأكاديمية أيضًا في تقديم الدعم والمساعدة ضمن الجهود التطوعية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)