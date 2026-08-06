تزايد ظهور الدببة يهدد مهرجانات الصيف الكبرى في شمال شرقي اليابان

أخبار اليابان

سينداي- (جيجي برس)-- ألقت تكرار مشاهدات الدببة داخل المناطق السكنية بظلالها على ثلاثة من أكبر المهرجانات في منطقة توهوكو بشمال شرقي اليابان، والتي تُعد من أبرز رموز فصل الصيف في البلاد.

ويعمل منظمو هذه المهرجانات على تعزيز الدوريات الأمنية واتخاذ إجراءات احترازية أخرى لضمان استمتاع الحشود الكبيرة من الزوار بالفعاليات دون قلق.

ومن المتوقع أن تستقبل مدينة سينداي، عاصمة محافظة مياغي، أكثر من مليوني زائر خلال مهرجان سينداي تاناباتا، الذي يُقام من الخميس إلى السبت.

وخلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز، سجلت المدينة 216 بلاغًا عن مشاهدة دببة، بزيادة تقارب 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتميل الدببة إلى الاختباء في الأحراش القريبة من الأنهار، ثم تتجه إلى وسط المدينة عبر مجاري الأنهار.

وفي أبريل الماضي، مكث دب يبلغ طوله نحو 1.5 متر داخل مجمع سكني (كوندومينيوم) يقع على بعد نحو كيلومتر واحد فقط من مبنى حكومة مدينة سينداي، وظل في المكان لنحو 10 ساعات قبل مغادرته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)