زوجة مؤرخ ياباني تواصل توثيق قصص أسرى أمريكيين قضوا في قصف هيروشيما الذري

هيروشيما - (جيجي برس)-- قررت كايوكو موري (84 عامًا)، زوجة المؤرخ الياباني الراحل شيغيآكي موري، مواصلة أبحاث زوجها حول أسرى الحرب الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في القصف الذري على هيروشيما عام 1945.

واشتهر شيغيآكي موري، الذي توفي عن عمر ناهز 88 عامًا، بجهوده في توثيق مصير أسرى الحرب الأمريكيين الذين سقطوا ضحايا للقنبلة الذرية، مؤكدًا أن مأساة القصف لم تفرق بين الجنسيات.

وقالت كايوكو: ”سأواصل تنفيذ وصيته وأستمر في أبحاثه“، مشيرة إلى أنها عملت إلى جانب زوجها لسنوات لنقل رسالة مفادها أن مأساة القصف الذري تجاوزت كل الحدود.

وفي الثالث من يونيو/حزيران، أي بعد نحو شهرين ونصف من وفاة شيغيآكي، زار روبرت تاتالوفيتش (66 عامًا)، وهو أحد أقارب أسير حرب أمريكي قُتل في القصف، مدينة هيروشيما للمرة الأولى. واصطحبته كايوكو إلى تل في ضواحي المدينة حيث تحطمت طائرة عسكرية أمريكية، ما أدى إلى أسر عمه جوزيف دوبينسكي، الذي توفي لاحقًا متأثرًا بالقصف الذري.

وكان شيغيآكي قد أبلغ أفراد أسرة دوبينسكي عام 1999 بنتائج أبحاثه حول مصير الأسير الأمريكي.

كما شارك في الزيارة ماسايوشي كوبوتا (94 عامًا)، الذي شهد سقوط الطائرة وساعد شيغيآكي في أبحاثه، حيث سلّم تاتالوفيتش قطعة من حطام الطائرة كان قد احتفظ بها منذ انتشالها من موقع الحادث.