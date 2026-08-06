الحكومة اليابانية تقر خطة لخفض ضريبة الاستهلاك

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طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت الحكومة اليابانية، الأربعاء، على خطة لخفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل، في إطار إجراءاتها للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وبعد أن استكمل الائتلاف الحاكم، المكوَّن من الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب نيبون إيشين (حزب الابتكار الياباني)، الإجراءات الداخلية الخاصة بالخطة في وقت سابق من اليوم، أُقرت رسميًا خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

وتعتزم الحكومة أيضًا إطلاق برنامج للإعانات النقدية يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف تعويض العبء الناتج عن ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية، بما يجعل العبء الضريبي الفعلي على الأغذية قريبًا من الصفر.

ومن المقرر أن تعتمد الحكومة حزمة إصلاح ضريبي في سبتمبر/أيلول، قبل تقديم مشاريع القوانين اللازمة لتنفيذ خفض الضريبة إلى الدورة الاستثنائية للبرلمان الياباني (الدايت)، المقرر عقدها خلال الخريف.

ويُعد هذا أول خفض في ضريبة الاستهلاك منذ بدء العمل بها في اليابان عام 1989.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)