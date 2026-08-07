الشركات اليابانية تسارع للتكيف مع خفض ضريبة الاستهلاك

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طوكيو - (جيجي برس)-- تسارع الشركات اليابانية إلى اتخاذ إجراءات استعداداً لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل.

وتتجه المطاعم إلى توسيع خدمات الوجبات الجاهزة، بما في ذلك علب ”البنتو“ والأطعمة المطهية مسبقاً، في محاولة للتكيف مع اتساع الفارق الضريبي بين الوجبات التي تُستهلك داخل المطاعم وتلك المخصصة للأخذ خارجها.

وتخشى شركات القطاع من إحجام المستهلكين عن تناول الطعام داخل المطاعم، إذ ستبقى ضريبة الاستهلاك على الوجبات المقدمة داخلها عند 10%، بينما ستخضع الوجبات الجاهزة المباعة في المطاعم والمتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت لضريبة قدرها 1% فقط، ما يرفع الفارق الضريبي إلى 9 نقاط مئوية مقارنة بنقطتين في الوقت الحالي.

وقال ميكي واتانابي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة واتامي، التي تدير سلسلة حانات ”إيزاكايا“ اليابانية: ”الوضع صعب للغاية، وستفقد المطاعم زبائنها“.

وفي المقابل، تعتزم شركة زينشو القابضة، المشغلة لسلسلة مطاعم سوكييا المتخصصة في أطباق ”غيودون“ (لحم البقر مع الأرز) وعدد من السلاسل الأخرى، توسيع خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل. وقال مديرها المالي كيوهيكو نيوا: ”نحن مستعدون للتعامل مع جميع الظروف“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)