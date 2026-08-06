عمدة هيروشيما يدعو قادة العالم إلى العمل من أجل القضاء على الأسلحة النووية

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هيروشيما - (جيجي برس)-- دعا عمدة مدينة هيروشيما، كازومي ماتسوي، صناع القرار في مختلف أنحاء العالم إلى التحلي بالإرادة السياسية واتخاذ خطوات عملية للقضاء على الأسلحة النووية، وذلك في ”إعلان السلام“ السنوي الذي ألقاه يوم الخميس، بالتزامن مع الذكرى الحادية والثمانين للقصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة غربي اليابان.

وقال ماتسوي، في إشارة إلى استمرار التهديدات النووية والصراعات الدولية: ”لا نزال نشهد غزوات عسكرية تُستخدم فيها الأسلحة النووية كأداة للترهيب، إلى جانب ممارسات استبدادية من قبل قوى كبرى تنتهك القانون الدولي“، مؤكداً أن ”المجتمع المدني يطالب بالقضاء الفوري على الأسلحة النووية“.

وألقى العمدة إعلان السلام خلال المراسم السنوية التي أقيمت في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، بحضور نحو 50 ألف شخص، بينهم ناجون من القصف الذري المعروفون باسم ”هيباكوشا“، وذوو الضحايا، ورئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي.

وشهدت المراسم مشاركة ممثلين عن عدد قياسي بلغ 123 دولة ومنطقة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، غابت كل من الصين وروسيا عن الحضور، بينما مثّل الولايات المتحدة نائب رئيس بعثتها الدبلوماسية في سفارتها لدى طوكيو.

وعند الساعة 8:15 صباحاً، وهو التوقيت الذي أُلقيت فيه القنبلة الذرية على هيروشيما في السادس من أغسطس/ آب عام 1945، وقف المشاركون دقيقة صمت ترحماً على الضحايا، بالتزامن مع قرع ”جرس السلام“ في الحديقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)