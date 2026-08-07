الشرطة اليابانية تعتمد تقنيات جديدة لتعقب عصابات ”توكوريو“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الخميس أنها ستدرس إدخال أسلوب تحقيق جديد يعتمد على التحليل عن بُعد للاتصالات والمعلومات المتبادلة بين أعضاء شبكات ”توكوريو“ (tokuryu)—وهي الجماعات الإجرامية غير المنظمة والغامضة—عبر التطبيقات عالية السرية.

ويدف هذا الأسلوب إلى منع وقوع الأضرار من خلال كشف عمليات الاحتيال الخاصة وغيرها من الخطط الإجرامية لشبكات ”توكوريو“ قبل إخراجها إلى حيز التنفيذ.

وستعقد لجنة خبراء معنية أول اجتماع لها يوم الاثنين لمناقشة المسائل الفنية، والتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل سرية الاتصالات، والترتيبات القانونية اللازمة—بما في ذلك دراسة التدابير المعتمدة لدى سلطات التحقيق الأجنبية—وذلك بهدف التطبيق المبكر لهذه التقنية التحقيقية.

وسيتناول أعضاء اللجنة التسعة—الذين يضمون أساتذة جامعيين مطلعين بعمق على الدستور والقانون الجنائي، ومحاميًا، وخبيرًا في الأمن السيبراني—قضايا مثل نطاق المعلومات المقرر جمعها عبر هذا الأسلوب الجديد وأنواع الجرائم الخاضعة له.

ويتضمن الأسلوب الجديد التحكم عن بُعد في الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة كبار قياديي عصابات ”توكوريو“ الذين تم تحديد هوياتهم من خلال التحقيقات الشرطية والتدابير الأخرى، وذلك للوصول إلى سجلات الاتصالات والمعلومات الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)