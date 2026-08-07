الناجون من القنبلة الذرية في هيروشيما يجددون الأمل في السلام

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هيروشيما -(جيجي برس)-- توافد الناجون من القصف الذري، المعروفون في اليابان باسم ”هيباكوشا“، إلى جانب ذوي الضحايا، إلى حديقة هيروشيما التذكارية للسلام يوم الخميس، حيث أدوا الصلوات واستذكروا أحبّاءهم، معربين عن أملهم في عالم يسوده السلام ويخلو من الأسلحة النووية، وذلك في الذكرى الحادية والثمانين للقصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة غربي اليابان.

وكانت كينوكو هيورا (83 عاماً) في الثانية من عمرها عندما تعرضت للقصف داخل منزل أسرتها، الذي كان يبعد نحو كيلومترين عن مركز الانفجار. وقد حوصرت تحت الأنقاض بين ذراعي والدها قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من إخراجها.

أما زوجها، الذي توفي قبل ثماني سنوات، فقد كان جنيناً في رحم والدته وقت وقوع القصف. وبعد وفاة والديها، اللذين كانا أيضاً من الناجين من القنبلة الذرية، جاءت هيورا إلى الحديقة لتخبرهما بأنها ما زالت بخير.

كما حضرت إلى المراسم سيدة أخرى تبلغ من العمر 83 عاماً، كانت في الثانية من عمرها عندما تعرضت للقصف برفقة والديها وشقيقها الأصغر. ورغم أنها لا تحتفظ بذكريات مباشرة عن ذلك اليوم، فإن والديها اعتادا أن يرويا لها كيف تحولت المدينة بأكملها إلى رماد.

وقالت: ”آمل أن يعيش أبنائي وأحفادي في سلام“.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)