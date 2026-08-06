تاكايتشي تتعهد بالتمسك بالمبادئ الثلاثة غير النووية

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هيروشيما - (جيجي برس)-- جددت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، يوم الخميس تأكيد التزام حكومتها الراسخ بالمبادئ الثلاثة غير النووية، باعتبارها ”توجهاً سياسياً“، وهي: عدم امتلاك أسلحة نووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بإدخالها إلى الأراضي اليابانية.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بمدينة هيروشيما غربي اليابان، امتنعت تاكايتشي عن التعليق على احتمال مراجعة هذه المبادئ في إطار خطة الحكومة لتحديث وثائقها الأمنية الثلاث الرئيسية بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت تاكايتشي، التي تشغل أيضاً منصب رئيسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم: ”نحن نمضي قدماً في دراسة عملية التحديث“، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتُعرف تاكايتشي بتأييدها إعادة النظر في مبدأ عدم السماح بإدخال الأسلحة النووية إلى اليابان، وهو موقف يحظى أيضاً بدعم عدد من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي قبيل مراجعة الوثائق الأمنية المرتقبة. وكان وزير الدفاع شينجيرو كويزومي، وهو أيضاً نائب عن الحزب الحاكم، قد شدد مؤخراً على أهمية مناقشة السياسة النووية لليابان من دون أي محظورات.

وخلال المؤتمر الصحفي، أبدت تاكايتشي حذراً إزاء مشاركة اليابان بصفة مراقب في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الأسلحة النووية، المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)