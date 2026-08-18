بـ«ماينكرافت».. أطفال يعيدون بناء هيروشيما وناغازاكي قبل القصف الذري

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طوكيو- (جيجي برس)-- تنظم طالبة دراسات عليا بجامعة طوكيو ورش عمل يعيد فيها المشاركون، من خلال لعبة إلكترونية، إنشاء المشهد العمراني لمدينتي هيروشيما وناغازاكي قبل إلقاء الولايات المتحدة القنابل الذرية عليهما في أغسطس/آب 1945، بهدف مساعدة الناس على التفكير في ما فقدته المدينتان جراء الهجمات النووية في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتنظم ميساكي كاتاياما، البالغة من العمر 27 عامًا والتي تدرس التربية من أجل السلام، ورش العمل التي تستمر يومين في هيروشيما غربي اليابان وناغازاكي جنوب غربي البلاد، منذ عام 2023.

وخلال ورش العمل، يعيد تلاميذ الصفوف من الرابع إلى السادس بالمدارس الابتدائية بناء المشهد العمراني لمدينتي هيروشيما وناغازاكي قبل القصف باستخدام لعبة «ماينكرافت»، التي تتيح للاعبين تشييد مبانٍ ومجتمعات في عالم افتراضي، وذلك بالاستعانة بخرائط وصور فوتوغرافية ولقطات فيديو تعود إلى تلك الفترة.

وفي ورشة عمل أقيمت في هيروشيما يومي 4 و5 أغسطس/آب 2023، أعاد التلاميذ محاكاة المنطقة التي يقع فيها حاليًا منتزه هيروشيما التذكاري للسلام، بما في ذلك معبد وروضة أطفال كانا موجودين هناك في السابق. وقد أُنشئ المنتزه عام 1955 بالقرب من مركز الانفجار.

وجاءت كاتاياما بفكرة ورشة العمل قبل ست سنوات، بعدما أخبرها أحد الناجين من القنبلة الذرية (هيباكوشا) أن تلميذًا في المرحلة الابتدائية قال: «كان من حسن الحظ أن القنبلة الذرية أُلقيت على منتزه، وليس على منطقة مكتظة بالسكان».