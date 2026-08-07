كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه بحر اليابان

سيؤول/طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، حوالي الساعة الخامسة مساء الخميس، صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه بحر اليابان، من مدينة وونسان في إقليم كانغوون شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ يُعتقد أنه سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار للطائرات أو السفن.

وعقب عملية الإطلاق، صرّح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي للصحفيين في طوكيو بأن اليابان قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية عبر قنوات سفارتها في بكين.

وأكد كويزومي أن ”سلسلة الأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية تشكل تهديدًا للسلام والأمن في اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي“.

من جانبها، أوضحت القوات المسلحة الكورية الجنوبية أنها عززت عمليات المراقبة ورفعت مستوى الجاهزية تحسبًا لاحتمال تنفيذ عمليات إطلاق إضافية، مشيرة إلى أنها تتبادل المعلومات المتعلقة بالصواريخ بشكل وثيق مع اليابان والولايات المتحدة.