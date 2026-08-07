التبرعات لضحايا زلزال كوماموتو تتجاوز 4.3 مليار ين

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كوماموتو - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة محافظة كوماموتو، جنوب غربي اليابان، أن إجمالي التبرعات المالية التي تلقتها من داخل اليابان وخارجها، بما في ذلك التبرعات المقدمة عبر نظام ”فوروساتو نوزاي“ (Furusato Nozei)، بلغ 4.3213 مليار ين، وذلك لدعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار عقب الزلزال الكبير الذي ضرب المحافظة في 28 يوليو/تموز.

ويستند هذا الرقم إلى البيانات المحاسبية حتى يوم الأربعاء، وقد أُعلن عنه رسميًا يوم الخميس.

وقال حاكم محافظة كوماموتو، تاكاشي كيمورا: «أود أن أعرب عن خالص امتناني لهذا الدعم الكبير الذي حظيت به كوماموتو. وسنحرص على توظيف هذه التبرعات بأفضل شكل ممكن لدعم المتضررين وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار».

ووفقًا لحكومة المحافظة، بلغت قيمة التبرعات المخصصة للتوزيع المباشر على المتضررين 3.63542 مليار ين.

كما بلغت التبرعات المقدمة من الأفراد والشركات عبر نظام فوروساتو نوزاي المخصص للأفراد 352.14 مليون ين من خلال 25,125 عملية تبرع، في حين قدمت الشركات 333.74 مليون ين عبر 98 تبرعًا ضمن برنامج فوروساتو نوزاي للشركات، الذي يوفر حوافز وإعفاءات ضريبية للمؤسسات الداعمة لمشروعات الإنعاش والتنمية الإقليمية التي تنفذها الحكومات المحلية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)