كوريا الجنوبية تجري مناورة دفاعية قرب جزر تطالب اليابان بالسيادة عليها

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سيؤول - (جيجي برس)-- أعلنت البحرية الكورية الجنوبية أنها أجرت مناورات دفاعية حول مجموعة الجزر الصغيرة الواقعة في بحر اليابان، والتي تسيطر عليها سيول فعليًا، بينما تطالب اليابان بالسيادة عليها.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن المناورات، التي تُجرى بانتظام بمعدل مرتين سنويًا تقريبًا، نُفذت بعيدًا عن التغطية الإعلامية. وتُعرف هذه الجزر باسم تاكيشيما في اليابان ودوكدو في كوريا الجنوبية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية، الخميس، إن التدريبات تهدف إلى ”التصدي لأي تهديدات تستهدف أراضي كوريا الجنوبية وأفرادها وممتلكاتها“.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن ماساكي كاناي، المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا، قدم احتجاجًا شديد اللهجة إلى لي سانغ-يول، نائب رئيس البعثة في سفارة كوريا الجنوبية لدى طوكيو، اعتراضًا على إجراء هذه المناورات.

وأضافت البحرية الكورية الجنوبية أن طبيعة التدريبات وحجم القوات المشاركة فيها لم يطرأ عليهما أي تغيير مقارنة بالمناورات السابقة.

وتُعد هذه ثالث مناورات دفاعية تُجرى حول الجزر منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ منصبه في يونيو/حزيران 2025.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)