【فيديو】افتتاح مرفق جديد لتجربة عالم السومو في برج طوكيو

أخبار اليابان

افتُتح أمام وسائل الإعلام، الأربعاء، مرفق ترفيهي جديد يحمل اسم ”طوكيو سومو بيا غوراكو“ (Tokyo Sumo Beya Goraku)، والمقرر افتتاحه رسميًا في 12 أغسطس/آب داخل مبنى فوت تاون أسفل برج طوكيو.

ويتيح المرفق للزوار الاستمتاع بالمأكولات اليابانية التقليدية، إلى جانب مشاهدة عروض حية لمهارات وتقنيات رياضة السومو يقدمها مصارعون سابقون، مع فرصة مشاهدة النزالات عن قرب.

ولا تقتصر التجربة على السومو، إذ يمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بفنون يابانية تقليدية مثل الكابوكي ورقصات البون أودوري.

وتُقام العروض أربع مرات يوميًا، وتستغرق كل منها نحو 90 دقيقة، فيما تبدأ أسعار التذاكر للبالغين من 16 ألف ين (شاملة الضريبة).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)