【فيديو】بعد أسبوع على زلزال كوماموتو... رسائل الوفاء والزهور تخلّد ذكرى ضحايا الانفجار

أخبار اليابان

بعد مرور أسبوع على الزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات على المقياس الياباني للزلازل في محافظة كوماموتو، تحولت الساحة المقابلة لمركز التسوق «إيون مول كوماموتو» في بلدة كاشيما إلى موقع يخلد ذكرى ضحايا الكارثة.

وفي الرابع من أغسطس/آب، وُضعت أمام المركز التجاري، الذي شهد انفجارًا أودى بحياة سبعة أشخاص، باقات من الزهور وبطاقات تحمل كلمات تعزية ورسائل امتنان، في مشهد جسّد مشاعر الحزن والتضامن مع الضحايا، وحرص الأهالي على تخليد ذكراهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)