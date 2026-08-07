【فيديو】انطلاق مهرجان ”سينداي تاناباتا“ وسط زينة ملونة تجذب الزوار

انطلقت، الأربعاء، فعاليات مهرجان ”سينداي تاناباتا“ الصيفي في مدينة سينداي شمال شرقي اليابان، وهو أحد أشهر المهرجانات التقليدية في البلاد، ويستمر حتى الثامن من أغسطس/آب.

ويعود تاريخ المهرجان إلى عهد مؤسس إقطاعية سينداي الأول، دايتيه ماساموني ، وظل يُقام منذ ذلك الحين كأحد أبرز التقاليد الصيفية في المدينة.

وامتلأت الشوارع التجارية المسقوفة في وسط سينداي بزخارف الفوكيناغاشي، وهي شرائط ورقية ملونة طويلة تتمايل مع الرياح، فيما استمتع الزوار والسياح بالتقاط الصور ولمس الزينة التقليدية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.