الاكتفاء الذاتي الغذائي في اليابان يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة والغابات والمصايد اليابانية، الجمعة، أن معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي في البلاد، المحسوب على أساس السعرات الحرارية، انخفض نقطة مئوية واحدة عن العام السابق ليصل إلى 37% في السنة المالية 2025، متأثرًا بتراجع استهلاك الأرز.

وعلى الرغم من أن المعدل استقر أيضًا عند 37% في السنوات المالية 1993 و2018 و2020، فإن المستوى المسجل في السنة المالية 2025 يُعد الأدنى على الإطلاق عند احتساب الأجزاء من العشرة والمئة.

وتستهدف الحكومة رفع معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى 45% بحلول السنة المالية 2030، إلا أن المعدل ظل إلى حد كبير في نطاق أواخر الثلاثينيات بالمئة منذ السنة المالية 2010.

وبحسب نوع الغذاء، بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من الأرز 96%. وانخفض متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأرز بمقدار 1.3 كيلوغرام مقارنة بالسنة المالية السابقة، ليصل إلى 52 كيلوغرامًا.

وأدى تراجع الاستهلاك إلى انخفاض إجمالي إمدادات السعرات الحرارية المستمدة من الأرز. وكان الانخفاض في استهلاك الأرز المنتج محليًا، الذي شهدت أسعاره ارتفاعًا حادًا، لافتًا بشكل خاص، ما زاد من الضغوط النزولية على معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي الإجمالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)