اليابان تختبر تكنولوجيا جديدة للحد من ضربات الحر بين كبار السن

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت وزارة البيئة اليابانية تجربة ميدانية لاختبار تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار للمساعدة في حماية كبار السن من ضربات الحر، وتشجيعهم على استخدام أجهزة تكييف الهواء بصورة مناسبة.

وتهدف المبادرة إلى رصد مخاطر الإصابة بضربات الحر والتعامل معها بشكل استباقي، في ظل استمرار موجات الحر الشديدة التي تتسبب في وفاة العديد من كبار السن داخل المنازل والأماكن المغلقة.

وتشمل التجربة ثلاثة أنظمة رئيسية: الأول يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقدير درجة حرارة الجسم الداخلية، ثم تنبيه المستخدم إلى خطر الإصابة بضربة حر عبر ساعة ذكية؛ والثاني يراقب درجة الحرارة داخل المنزل ويرسل إشعارًا إلى أفراد الأسرة المسجلين عبر تطبيق عند تجاوزها مستوى معينًا؛ أما الثالث فيعمل على تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائيًا وفقًا لدرجة حرارة الغرفة.

وتستخدم التجربة منتجات تجارية متاحة في الأسواق، طورتها بشكل رئيسي شركات متخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية. وبدأ الاختبار في يونيو/حزيران الماضي بمشاركة نحو 60 إلى 70 شخصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، ومن المقرر أن يستمر قرابة أربعة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول.

وفي حال أثبتت هذه الأنظمة فعاليتها، تعتزم وزارة البيئة تقديم الدعم اللازم لتوسيع استخدامها واعتمادها رسميًا اعتبارًا من السنة المالية 2027.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)