تأثير الثقافة اليابانية: إندونيسيون يُسمّون أطفالهم بأبطال المانغا
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جاكرتا - (جيجي برس)-- تبيّن أن عدداً من الإندونيسيين يحملون أسماء مستوحاة من المانغا والأنمي الياباني، حيث تم التأكد، على سبيل المثال، من وجود 16 شخصاً يحملون اسم ”دورايمون“ (Doraemon)، وهو اسم القط الآلي الذي لا أذنين له والشخصية الرئيسية في سلسلة الأنمي الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه.
ونشر مسؤول إندونيسي مسؤول عن سجل السكان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن الثقافة الشعبية اليابانية لعبت دوراً في إلهام تسمية المواطنين الإندونيسيين.
وتأتي العديد من الأسماء من شخصيات رئيسية في أعمال المانغا والأنمي اليابانية ذات الشهرة العالمية، مثل ”نوبيتا“ (Nobita)، وهو شخصية رئيسية أخرى في مسلسل دورايمون، ويشاركه الاسم 181 شخصاً.
وتعد الأسماء الأكثر شعبية هي ”أوزوماكي“ (Uzumaki) و”ناروتو“ (Naruto)، المستوحاة من ”ناروتو أوزوماكي“، بطل سلسلة المانغا والأنمي القائمة على ثيمة النينجا ”ناروتو“؛ حيث يحمل ما مجموعه 347 شخصاً اسم أوزوماكي أو ناروتو.
وفي الوقت نفسه، يحمل 79 إندونيسياً اسم ”دي. لوفي“ (D. Luffy)، الشخصية الرئيسية في سلسلة مغامرات القراصنة والمانغا والأنمي الشهيرة ”ون بيس“ (One Piece).