المتنزهات الترفيهية في اليابان ترفع أسعار التذاكر لمواجهة ارتفاع التكاليف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تُعِيد المتنزهات الترفيهية في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك منتجع طوكيو ديزني، رفع رسوم الدخول لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة والكهرباء وغيرها من التكاليف، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام خلال مواسم الذروة.

وحتى الشهر الماضي، قررت 32 من أصل 101 منشأة للمتنزهات الترفيهية في اليابان رفع أسعار التذاكر هذا العام، وفقًا لشركة ”تيكوكو داتابانك المحدودة“ للبحوث.

واعتمدت العديد من المنشآت أنظمة التسعير الديناميكي، حيث تتفاوت أسعار التذاكر اعتمادًا على الموسم واليوم من الأسبوع.

ومن المقرر أن يرفع منتجع طوكيو ديزني، الواقع في أوراياسو بمحافظة تشيبا شرق طوكيو، الحد الأقصى لرسوم الدخول بموجب نظام التسعير الديناميكي من 10,900 ين إلى 11,900 ين في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وإلى 12,400 ين في اليوم التالي، وذلك لكل من طوكيو ديزني لاند وطوكيو ديزني سي.

كما رفعت مدينة ألعاب ”سانريو بيورولاند“ في تاما بطوكيو الحد الأقصى لسعر التذكرة بمقدار 1,000 ين ليصل إلى 6,900 ين في 1 أغسطس/آب.