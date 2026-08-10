دبلوماسيون يابانيون يدخلون ”X“ لمواجهة الشائعات حول برامج أفريقيا

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طوكيو- (جيجي برس)-- بدأ مسؤولون في وزارة الخارجية اليابانية بتقديم أنفسهم بأسمائهم الصريحة على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة، وذلك بعد التعرض لهجوم غير مبرر ضد مشروع ”البلدة الأم“ التابع لوكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)، والمخصص لتعزيز التبادل بين المدن اليابانية والأفريقية.

وكانت وكالة جايكا قد اضطرت إلى إلغاء المشروع العام الماضي بعد أن انهالت الاحتجاجات على الحكومات المحلية عقب الانتشار السريع لمعلومات مضللة عبر شبكة الإنترنت تفيد بأن المشروع سيؤدي إلى زيادة الهجرة إلى اليابان.

ومن بين مسؤولي الوزارة المشاركين، ميساكو تاكاهاشي، المدير العام لإدارة الشؤون الأفريقية؛ حيث أنشأت حساباً على منصة (X) لتبديد المفاهيم الخاطئة المحيطة ببرنامج ”الشباب بين اليابان وأفريقيا“، الذي يسهل الزيارات التبادلية بين طلاب المدارس الثانوية اليابانيين والأفارقة.

وأعربت تاكاهاشي في منشور على منصة (X) في أوائل شهر يوليو/تموز عن قلقها بشأن الانتقادات الموجهة للبرنامج، حيث قالت: ”يبدو أن هناك مفهوماً خاطئاً مفاده أن هذه الميزانية تغطي فقط زيارات طلاب المدارس الثانوية الأفارقة إلى اليابان“.

وفي الفترة ما بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز، زار اليابان ما مجموعه 124 طالباً من طلاب المدارس الثانوية القادمين من أفريقيا في إطار هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته نحو مليار ين، فيما زعمت العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم إنفاق 10 ملايين ين لكل طالب ثانوي أفريقي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)