تخصيص مساحة للأطفال للعب داخل أحد مراكز الإخلاء عقب زلزال كوماموتو

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كوماموتو - (جيجي برس)-- أُنشئت مساحة مخصصة للعب الأطفال داخل أحد مراكز الإخلاء في محافظة كوماموتو، بعد أن أجبر الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة في 28 يوليو/تموز دور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال بعد المدرسة على تعليق أنشطتها وعملياتها.

وفي مدينة ياتسوشيرو، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الزلزال الذي بلغت شدته 7.1 درجة، استُخدمت مساحة في الطابق الثاني من صالة رياضية تابعة لإحدى المدارس الإعدادية بالمدينة كمركز إخلاء ومنطقة للعب الأطفال.

وتجمع في هذه المساحة، المجهزة بالألعاب والأسرّة المصنوعة من الكرتون، أطفال من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، للدردشة ولعب ألعاب الورق، ومنها لعبة ”أونو“ (Uno).

وقالت طالبة في المرحلة الثانوية، تبلغ من العمر 15 عامًا: «أشعر وكأن الأمور قد عادت إلى طبيعتها عندما أكون هنا». وقال طالب آخر، يبلغ من العمر 15 عامًا أيضًا، إن الابتسامات بدأت تعود إلى وجوه الناس بشكل أكبر.

وفي مركز الإخلاء، يتطوع طلاب المدارس الثانوية لرعاية الأطفال الأصغر سنًا. وقد أُنشئت مساحة اللعب بدعم من منظمة ”تشانس فور أول“ (Chance For All) غير الربحية، ومقرها طوكيو، التي وفرت ألعاب الورق والألعاب اللوحية، استجابةً لمطالب النازحين بإنشاء مكان يتيح للأطفال الاسترخاء.

وأعرب كانتا كوجيما، البالغ من العمر 27 عامًا وعضو المنظمة غير الربحية، عن قلقه إزاء الصدمات النفسية التي يتعرض لها الأطفال. وقال إنه شاهد أطفالًا في مرحلة ما قبل المدرسة وطلابًا في الصفوف الابتدائية الأولى يمارسون ألعاب محاكاة وتمثيل للزلزال، من خلال إسقاط مكعبات البناء لتمثيل الأضرار، وترديد عبارات مثل: «اتصلوا بالإسعاف» و«أجروا التنفس الاصطناعي».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)