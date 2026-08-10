انطلاق الأنشطة التطوعية بالكامل في مناطق كوماموتو المتضررة من الزلزال

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كوماموتو - (جيجي برس)-- بدأ المتطوعون أنشطتهم بشكل كامل في محافظة كوماموتو، جنوب غربي اليابان، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء زلزال بلغت شدته 7.1 درجة أواخر الشهر الماضي.

وكانت حكومة المحافظة قد دعت المتطوعين في البداية إلى الامتناع عن زيارة المناطق المتضررة، نظرًا لعدم اكتمال التجهيزات والترتيبات اللازمة لاستقبالهم. وبحلول يوم الخميس، بدأت جميع البلديات الـ11 التي طلبت المساعدة في استقبال المتطوعين، كما أُنشئت مراكز للمتطوعين في تلك البلدات والقرى.

وحتى الساعة الثانية ظهرًا يوم السبت، كان 1751 شخصًا يشاركون في أعمال تطوعية بالمناطق المتضررة.

ومن بين البلديات الـ11، بدأت بلدة هيكاوا، التي سجل فيها زلزال 28 يوليو/تموز شدة زلزالية بلغت 7 درجات، وهي أعلى درجة على المقياس الياباني، استقبال المتطوعين من داخل المحافظة وخارجها يوم السبت.

وقال كينتارو أبي، البالغ من العمر 53 عامًا، وهو موظف في شركة من بلدة كيكويو بمحافظة كوماموتو، أثناء مشاركته في إزالة حطام الكارثة من أحد المنازل في البلدة وسط طقس شديد الحرارة، حيث تناثرت الخزائن وقطع الأثاث: «جئت إلى هنا لأساعد المتضررين على الشعور بالراحة والطمأنينة ولو قليلًا».

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)