قداس تذكاري في كاتدرائية أوراكامي بناغاساكي بعد 81 عامًا على القصف الذري

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ناغاساكي - (جيجي برس)-- تجمع نحو 250 شخصًا وأقاموا الصلوات خلال قداس تذكاري أُقيم في كاتدرائية أوراكامي بمدينة ناغاساكي، الأحد، بالتزامن مع الذكرى الـ81 للقصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة جنوب غربي اليابان.

وقُتل العديد من المسيحيين في هذه الكاتدرائية جراء القنبلة الذرية التي أُلقيت على المدينة في 9 أغسطس/آب 1945، خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وتحرص فوسايو ياماغوتشي، وهي من سكان ناغاساكي وتبلغ من العمر 79 عامًا، على زيارة الكاتدرائية في هذه الذكرى منذ أكثر من 50 عامًا، لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم النووي والترحم عليهم.

وقالت ياماغوتشي إنها تحضر القداس وهي تشعر بأن «الأمر يتكرر دائمًا بالقوة والنسق نفسه». وكان والدا زوجها قد تعرضا للإشعاع الناجم عن القنبلة الذرية.

وأضافت: «من الطبيعي والبديهي بالنسبة لسكان ناغاساكي أن يشعروا ويروا أن الأسلحة النووية ليست ضرورية».









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)