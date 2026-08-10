ناغاساكي تحيي ذكرى ضحايا القنبلة الذرية وتدعو إلى السلام

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ناغاساكي - (جيجي برس)-- تجمع عدد كبير من الأشخاص في أحد متنزهات مدينة ناغاساكي، جنوب غربي اليابان، الأحد، لإحياء ذكرى ضحايا القصف الذري الأمريكي للمدينة قبل 81 عامًا، والتعبير عن تطلعهم إلى إلغاء الأسلحة النووية، والدعاء من أجل إحلال السلام الدائم.

ونظم طلاب من المدارس الثانوية، يعملون سفراء للسلام ويقودون حملة لجمع التوقيعات المطالبة بإلغاء الأسلحة النووية، تجمعًا في المتنزه.

كما شارك نحو 100 شخص، من بينهم طلاب ومواطنون، في تشكيل سلسلة بشرية بأيدٍ متشابكة حول النصب التذكاري في موقع مركز الانفجار، متمنين تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وقالت ميوري ناكاياما (17 عامًا)، وهي طالبة في السنة الثالثة بالمدرسة الثانوية، نيابة عن المشاركين: «انطلاقًا من رغبتنا الصادقة في عدم تكرار الحرب أبدًا، تقع على عاتقنا مسؤولية نقل هذه الرسالة وهذه التجربة إلى الأجيال المقبلة».

وقالت أياني ناكاو (16 عامًا)، وهي طالبة في السنة الثانية بالمدرسة الثانوية، إن أحد أجدادها تعرض للإشعاع جراء القنبلة الذرية التي ألقيت على ناغاساكي في 9 أغسطس/آب 1945 في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وأضافت: «أريد أن أبعث برسالة مفادها أنه لا ينبغي أبدًا تكرار المأساة التي وقعت قبل 81 عامًا».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)