عمدة ناغاساكي يصف الأسلحة النووية بأنها «شر مطلق»

أخبار اليابان

ناغاساكي - (جيجي برس)-- جدد عمدة مدينة ناغاساكي، شيرو سوزوكي، في إعلان السلام لهذا العام، الأحد، دعوة المدينة التي تعرضت للقصف الذري إلى القضاء على الأسلحة النووية، واصفًا إياها بأنها «شر مطلق».

وقال سوزوكي في كلمته التي ألقاها خلال مراسم إحياء الذكرى الـ81 للقصف الذري الأمريكي للمدينة الواقعة جنوب غربي اليابان، إن نظرية الردع النووي التي تتبناها الدول المالكة للأسلحة النووية بشكل رئيسي «شديدة الخطورة وهشة».

وأضاف: «الأسلحة النووية ليست شرًا لا بد منه، بل هي شر مطلق، ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تتواجد وتتعايش مع البشرية».

وحث العمدة قادة العالم على «التحرك بشكل عاجل واستعادة العمل متعدد الأطراف وسيادة القانون، بما يتوافق مع قيم ميثاق الأمم المتحدة»، مضيفًا: «يرجى العودة إلى الروح التأسيسية للأمم المتحدة المتمثلة في حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية، وتحقيق السلام الدائم والازدهار المشترك للبشرية جمعاء من خلال التعاون الدولي».

وحضر المراسم، التي نظمتها حكومة مدينة ناغاساكي وأُقيمت في منتزه السلام بالقرب من مركز الانفجار الذري الذي وقع في 9 أغسطس/آب 1945، خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ممثلون عن 98 دولة، من بينها دول نووية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. كما شاركت تايوان في المراسم السنوية للعام الثاني على التوالي.

ولم يحضر السفير الأمريكي لدى اليابان، جورج غلاس، المراسم، ومثّل الولايات المتحدة بدلًا منه نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بطوكيو.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)