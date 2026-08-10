القوات الأمريكية تنقل المياه جوًا لضحايا زلزال كوماموتو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- نقلت القوات الأمريكية في اليابان، الأحد، جوًا نحو 33 ألف زجاجة من مياه الشرب إلى محافظة كوماموتو، جنوب غربي اليابان، لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب المحافظة مؤخرًا.

ونقلت طائرة من طراز KC-130 تابعة للقوات الأمريكية المياه، التي يبلغ وزنها نحو 16 طنًا، من قاعدة يوكوتا الجوية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في طوكيو إلى قاعدة تاكايوبارو الفرعية التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في بلدة ماشيكي بمحافظة كوماموتو.

ومن المقرر أن تنقل قوات الدفاع الذاتي اليابانية المياه برًا إلى محطات ومراكز إدارة مواد الإغاثة، تمهيدًا لتوزيعها على المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة في 28 يوليو/تموز.

وتفقد السفير الأمريكي لدى اليابان جورج غلاس سير عملية نقل المياه في قاعدة تاكايوبارو الفرعية.

وفي وقت لاحق، زار غلاس محافظ كوماموتو تاكاشي كيمورا في مقر حكومة المحافظة، برفقة الفريق ستيفن جوست، قائد القوات الأمريكية في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)