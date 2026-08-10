طائرة دورية يابانية من طراز ”P-1“ تغادر للمشاركة في مهمة لمكافحة القرصنة

أخبار اليابان

كاناغاوا - (جيجي برس)-- غادرت طائرة دورية من طراز «P-1» تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية قاعدة أتسوغي الجوية في محافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، متجهة إلى جيبوتي للمشاركة في مهمة لمكافحة القرصنة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها طائرة «P-1» — وهي أول طائرة دورية تُصنع محليًا بالكامل في اليابان — في مهمة فعلية خارج البلاد، لتحل محل طائرات الدورية القديمة من طراز «P-3C».

وتواصل قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية نشر أفراد ووحدات في مهام مكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة سواحل الصومال منذ عام 2009، وتُعد هذه الإرسالية الرقم 60 ضمن هذه الجهود.

ومن المقرر أن يشارك نحو 50 فردًا في المهمة التي تستمر ثلاثة أشهر، لإجراء عمليات الاستطلاع والمراقبة باستخدام طائرات «P-1» بدلًا من طائرات «P-3C» المتقادمة.

يُذكر أن طائرة «P-1» دخلت الخدمة عام 2013، وبدأت عمليات الانتشار لاحقًا. وعلى خلاف طائرات «P-3C» التي تعمل بمحركات توربينية مروحية، زُودت «P-1» بأربعة محركات نفاثة من طراز توربوفان (Turbofan). وحتى نهاية مارس/آذار من هذا العام، كانت قوات الدفاع الذاتي البحرية قد نشرت 40 طائرة من هذا الطراز.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)