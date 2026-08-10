شرطة كوماموتو تكثف حراستها لمنع سرقة واستغلال متضرري الزلزال

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- رفعت الشرطة درجات الحيطة والحذر في محافظة كوماموتو، في أعقاب تقارير عن محاولات احتيال تستهدف السكان المحليين المتأثرين بالزلزال القوي الذي ضرب المحافظة الواقعة في جنوب غرب اليابان الشهر الماضي.

تم إرسال وحدة خاصة تضم أكثر من 300 ضابط شرطة لتسيير دوريات في المناطق المتضررة من الكارثة، وذلك بعد رصد أفراد مشبوهين بالقرب من المنازل المتضررة ومراكز الإيواء. كما تقوم شرطة المحافظة بتركيب المزيد من كاميرات المراقبة.

وعثرت امرأة في السبعينيات من عمرها - عادت إلى منزلها المدمر في بلدة هيكاوا بعد أن لجأت إلى مركز إيواء عقب الزلزال - على إطارات النوافذ وقد أُزيلت عمداً.

وقالت المرأة: ”أتساءل عما إذا كان أحدهم قد دخل بيتي بهدف سرقة شيء ثمين. لقد أقام بعض الجيران خياماً وبقوا لحراسة منازلهم لمنع اللصوص من دخولها“.

وفي مدينة كامي-أماكوسا، سُرقت الوحدة الخارجية لمكيف الهواء من منزل موظف بشركة يبلغ من العمر 44 عاماً كان يحتمي داخل سيارته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)