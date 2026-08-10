ناجون من قنبلة ناغازاكي يجددون دعواتهم لإخلاء العالم من الأسلحة النووية في الذكرى الـ70 لتأسيس جمعيتهم

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ناغازاكي - (جيجي برس)-- جدد مسؤولون في منظمات ”نيهون هيدانكيو“ (الجمعية اليابانية لضحايا القنبلتين الذرية والهيدروجينية) دعواتهم للوصول إلى عالم خالي من الأسلحة النووية، وذلك في الذكرى السبعين لتأسيس الجمعية يوم الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بالقرب من مركز الانفجار الذري الذي أحدثته القنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة ناغازاكي الواقعة في جنوب غرب اليابان في 9 أغسطس/آب 1945، استرجع تيرومي تاناكا (94 عاماً)، الرئيس المشارك لـ ”نيهون هيدانكيو“، ذكرى تأسيس المنظمة التي شهدها عندما كان طالباً جامعياً.

وقال تاناكا: ”بدأ الهيباكوشا (الناجون من القنبلة الذرية) في جميع أنحاء اليابان حركة بحيوية ونشاط“، مضيفاً: ”إن أمل الهيباكوشا هو ألا يمتلك العالم أسلحة نووية“.

وتابع قائلاً: ”سيرحل جميع الهيباكوشا في النهاية، وأتمنى أن يتولى الناس مسيرة أنشطتنا، من أجل التخلص من الأسلحة النووية على هذا كوكب“.

وحضر المؤتمر الصحفي سبعة مسؤولين كبار في الجمعية، من بينهم الرئيس المشارك شيغيميتسو تاناكا البالغ من العمر 85 عاماً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)