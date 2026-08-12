بكتيريا معوية قد تلعب دورًا في العديد من حالات سرطان القولون والمستقيم في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن فريق بحثي ياباني أن نحو نصف حالات سرطان القولون والمستقيم في اليابان تحمل آثار طفرات جينية يُعتقد أنها ناجمة عن سم تنتجه سلالات معينة من بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) الموجودة في الأمعاء.

وقال الفريق، لدى إعلانه عن النتائج يوم الاثنين، إن السم المعروف باسم «كوليباكتين» (colibactin) يُعتقد أنه يساهم في عملية نشوء السرطان وتحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية. وأضاف أن الباحثين يهدفون إلى تطوير أساليب للوقاية من سرطان القولون والمستقيم من خلال القضاء على البكتيريا المنتجة لهذا السم.

ويضم الفريق البحثي البروفيسور شينإيتشي ياتشيدا من كلية الطب بجامعة أوساكا، والبروفيسور تاتسوهيرو شيباتا من معهد العلوم الطبية بجامعة طوكيو.

وتتداخل عوامل متعددة في الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، من بينها العوامل الوراثية والنظام الغذائي ونمط الحياة. كما أشارت دراسات سابقة إلى احتمال مشاركة أنواع أخرى من البكتيريا في نشوء هذا النوع من السرطان.

وقال ياتشيدا: «نريد توضيح أسباب ارتفاع عدد حالات سرطان القولون والمستقيم المرتبطة بسم الكوليباكتين بين اليابانيين، وتحديد مسار ومصدر العدوى بالسلالات المنتجة لهذا السم من بكتيريا الإشريكية القولونية».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)