شركات السيارات الكهربائية الصينية تستهدف السوق اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تراهن شركات صناعة السيارات الصينية على سوق السيارات الكهربائية في اليابان، في وقت تواجه فيه تباطؤًا في نمو السوق المحلية وارتفاع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأطلقت شركة «بي واي دي» (BYD) الصينية، المتخصصة في السيارات الكهربائية، في 28 يوليو/ تموز الماضي طراز «راكو» (Racco)، وهي سيارة صغيرة طُوّرت خصيصًا للسوق اليابانية. وقال ليو شيويه ليانغ، نائب رئيس الشركة، خلال حفل إطلاق السيارة في طوكيو، إن BYD تعتزم العمل على تعزيز حصتها في السوق اليابانية على المدى الطويل.

واستعانت الشركة بمهندس سابق في «نيسان موتور»، كان قد قاد تطوير سيارتها الكهربائية الصغيرة «ساكورا»، للمشاركة في تطوير طراز «راكو».

وتتميز السيارة الجديدة بأبواب منزلقة آلية تحظى بشعبية خاصة لدى العائلات التي لديها أطفال، إلى جانب تجهيزات عملية أخرى، من بينها حامل للمظلات وحامل أكواب مزود بخاصية العزل الحراري.

وباعت BYD نحو 4.6 مليون سيارة حول العالم العام الماضي، مدفوعة بنمو قوي، خصوصًا في جنوب شرق آسيا وأوروبا، لتتجاوز بذلك شركة «تيسلا» الأمريكية وتصبح أكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية في العالم من حيث المبيعات.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)