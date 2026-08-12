رئيسة وزراء اليابان تحث عمان على التشاور مع الدول المستخدمة لمضيق هرمز

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حثت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي سلطان عُمان هيثم بن طارق يوم الاثنين على إجراء مشاورات وثيقة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول التي تستخدم مضيق هرمز، في ظل التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال محادثة هاتفية مع السلطان هيثم، أكدت تاكايتشي أهمية استعادة حرية الملاحة الآمنة عبر المضيق في أقرب وقت ممكن، ومن دون تكاليف إضافية.

وتُعد عُمان طرفًا مهمًا في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كما تؤدي دورًا في الوساطة بين البلدين.

وردًا على ذلك، قال السلطان هيثم إن عُمان ستجري مشاورات مع الدول التي تستخدم مضيق هرمز، مع مراعاة مواقف كل دولة واحترامها.

وقالت تاكايتشي للصحفيين عقب المحادثة: «سنعمل عن كثب مع عُمان من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك منطقة مضيق هرمز».







(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)