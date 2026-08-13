تزايد الإقبال على جراحات التجميل بين المراهقين في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشهد اليابان تزايدًا ملحوظًا في إقبال الشباب والمراهقين، بمن فيهم من تقل أعمارهم عن 20 عامًا، على جراحات التجميل، وفي مقدمتها جراحة الجفن المزدوج وغيرها من الإجراءات التجميلية.

ووفقًا لبيانات جمعتها 17 عيادة تديرها مباشرة مجموعة «كيوريتسو لجراحات التجميل»، ارتفعت نسبة المراجعين الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أقل من 7.2% عام 2017 إلى 18.8% عام 2025. كما ارتفعت نسبة من هم دون سن العشرين بين الخاضعين لجراحة الجفن المزدوج من 18.8% عام 2018 إلى 27.2% عام 2025.

وبحسب مصادر في القطاع، يستغل عدد متزايد من طلاب المرحلة الإعدادية العطلات الطويلة، ولا سيما العطلة الصيفية، للخضوع لجراحات وإجراءات تجميلية، من بينها جراحة الجفن المزدوج.

وفي المقر الرئيسي لعيادة «شونان بيوتي كلينيك» في حي شينجوكو بطوكيو، تضم قائمة المراجعين الذين يخضعون لجراحة الجفن المزدوج أطفالًا تخرجوا حديثًا من المرحلة الابتدائية. ويُشترط على من تقل أعمارهم عن 18 عامًا حضور أحد الوالدين أو الوصي القانوني والحصول على موافقته.

وقالت الدكتورة كيم آه مي (43 عامًا)، وهي طبيبة في فرع شينجوكو: «شهدنا زيادة مطردة في عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي خلال السنوات الأخيرة، وتتركز الاستشارات والطلبات بشكل خاص خلال العطلة الصيفية وقبل انتقالهم إلى المرحلة الثانوية».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)